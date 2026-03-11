サンド伊達みきお、東日本大震災15年の思い 16年連続で気仙沼訪問「経験した大人がしっかりと伝えていかないと」

サンド伊達みきお、東日本大震災15年の思い 16年連続で気仙沼訪問「経験した大人がしっかりと伝えていかないと」