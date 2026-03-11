◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日 エディオンアリーナ大阪）

体重76キロの軽量力士で、西幕下57枚目の山藤（やまとう、22＝出羽海部屋）が同58枚目の安芸乃山（33＝高田川部屋）を下手ひねりで下し、初白星を挙げた。

体重199キロの相手に立ち合いから低く当たり、右喉輪で上体を起こされたが、土俵をうまく使った。「立ち合いで左前みつを狙っていた。遠くて取れなかったけど、中に入れた」と最後は下手ひねりで下した。「大きい人の方がやりやすい。重たかったけど、下に入れば軽減される」と笑みをこぼした。

今場所2日目には大阪グルメを堪能。「一品ものが、いっぱい来た」とお好み焼き2枚やたこ焼き、イカ焼き、ご飯も2杯食べて体重増加に努めている。

東三段目8枚目だった先場所で勝ち越して、今場所から幕下に復帰。「今までは幕下で、ストレートで負け越していた。幕下で勝ち越せるようにしたい。まだ1勝。また来場所も幕下で取れるように」と意気込んだ。

◇山藤 勇治（やまとう・ゆうじ）2003年（平15）8月13日生まれ、岐阜県関市出身の22歳。岐阜農林高2年時に全国高校選抜大会80キロ級で準優勝。出羽海部屋に入門し22年春場所初土俵。最高位は西幕下50枚目。1メートル77、76キロ。好きな食べ物はラーメン。兄は三段目・翠桜。