三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎（40）が11日、都内で東洋レコーディング「スーパー麺」新アンバサダー就任発表会に出席した。

玄米を使ったグルテンフリーヌードル。アレルゲン特定原材料を使用せず、さまざまな料理で使えることから、累計140万食を販売する人気を誇る。40代になり健康面に気を使うようになったといい、「最近は朝早起きするようになってきた。20代のころは夜中に寝て昼間に起きていたりしたけど、30代後半から朝ご飯を必ず食べるようになった」と明かした。続けて「海外でもしっかり食べてしっかり寝て、体を動かすのは大事だけど、プラスして朝起きて太陽を浴びてしっかり目を覚ますのが僕のルーティンになっている」と規則正しい生活を送る日々を語った。

山下が“スーパー”だと思う人物を問われると「所ジョージさんは本当にかっこいい。一緒に仕事をするごとにどんどん好きになっている」と告白。「僕もDIYだったり釣りだったりキャンプだったり、いろんな趣味があるけど、所さんは男の子が好きな趣味をすべてやっているイメージがある」と憧れを語り、「現場に行くと自分で作ったボールペンやグッズを配ってくれて、お礼を言いにいくとまた新しいボールペンをもらう。懐の深さとか仕事のしかたがすごくかっこいい」と熱弁した。