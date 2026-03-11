【サミットの最新チラシ】たまねぎ74円、カップヌードル95円！今週のお買い得品をピックアップ《3月11日〜13日》
食品スーパー「サミット」は、お得なチラシを公開しています。
2026年3月11日〜13日を対象としたチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
ロッテのチョコパイは239円
まず注目したいのは、日替わりの特売品です。
特に11日は"おトクがそろうゾロ目デー"として、注目商品がたくさんありますよ。以下は特売品の一例です。
＜11日（水）限り＞
●たまねぎ Mサイズ...1コ74円
●じゃがいも Lサイズ...1コ74円
●国内産トマト...1箱359円
●国内産若どりもも肉...100gあたり95円
●日清 あっさりおいしいカップヌードル しょうゆ／シ−フード...95円
●ロッテ チョコパイ／カスタードケーキ 6コ入...239円
＜12日（木）限り＞
●高知県産なす3本入...170円
●たらこ・明太子...店頭表示価格から2割引
＜13日（金）限り＞
●国内産きゅうり...1本63円
●メキシコ産アボカド中玉...1コ149円
「四国フェア」開催
11日から13日までは「四国フェア」が開催されます。四国の名産品やご当地グルメを楽しむチャンスです。
たとえば、「愛媛県産 せとか」は2コ入りで645円、「今治風焼とり＆焼豚玉子重」は753円。
野村「やっぱりまじめミレービスケット」「ミレービスケット コーヒー風味」は各108円です。
そのほかの特売情報の詳細は、チラシで確認してください。サミットは店舗ごとにチラシを掲載しています。店舗によって内容が異なる場合があります。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）