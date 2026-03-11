遂に正式リリースのゲーム『べっぴん荘』、5カ国以上で“話題の新作”1位獲得！「マジで破壊力抜群すぎたwww」

日本時間3月4日（水）に正式リリースされた実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称：べっぴん荘）。

正式リリースから1週間が経ち、世界中のプレイヤーから大きな注目を集めている。

（画像：©tv asahi・Aiming Inc.）

3月3日（火）には、「べっぴん荘ヒット祈願 24時間生配信」と題し、YouTubeとSTEAMで配信が行われたが、これを世界中の『べっぴん荘』に注目するユーザーが視聴。STEAM上の計測では、ユニークで23万人超が視聴するなど注目を集めた。

さらに、発売直前にはSTEAMの「直近発売の話題作」ランキングで世界1位となり、発売直後は「話題の新作」としてアメリカ、中国など世界5カ国以上で1位を獲得している。

◆世界中のプレイヤーがべっぴん荘の実況動画を公開！

そして、発売開始後から世界中のゲームファンたちが続々とプレイ動画を公開。100本超のユーザー発信の動画が公開された。

日本発のタイトルながら、そのおよそ半数は海外ユーザーからの配信となっており、言語の壁を越えて楽しんでいる様子がうかがえる。プレイしたユーザーからは、「マジで破壊力抜群すぎたwww」「別嬪荘は神ゲーでした」「バカ盛り上がってる」など、さまざまな感想がSNS上に投稿された。