乗馬の楽しさを体験しよう！　小倉競馬場「初心者乗馬教室」参加者募集中

小倉競馬場は、乗馬の楽しさを知ってもらうことを目的とした「初心者乗馬教室」を開催。参加者を募集しています。この機会にぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。

■実施概要

活動日時：

（1）4月15日から17日 8時30分から12時00分

（2）4月22日から24日 8時30分から12時00分

※注記 （1）・（2）のどちらかでの参加となります。

実施内容：厩舎作業（馬のお部屋のお掃除）・馬の手入れ・馬装・乗馬体験・飼い付け等

実施場所：JRA小倉競馬場 乗馬センター

参加料：無料

※注記 ただし、スポーツ安全保険料として2,010円が必要です。

※注記 運動のできる服装（ジャージ・運動靴・帽子・長靴・軍手等）を用意してください。

※注記 参加の際には、誓約書の提出が必要です。

募集人数：各回6名

※注記 応募者多数の場合は抽選となります。

応募条件：

・北九州市近隣に在住の健康な人

・18歳から45歳の人

・上記日程（1）・（2）のどちらか3日間全てに参加できる人

※注記 原則、一般乗馬クラブ等に在籍しているもしくは経験者の応募は控えてください。

応募方法：往復はがきに、

（1）郵便番号・住所

（2）氏名・フリガナ

（3）性別

（4）生年月日

（5）職業

（6）連絡先（日中に連絡可能な電話番号）

（7）参加希望の日程（（1）・（2）・どちらも参加可能）

を明記のうえ、下記の宛先まで応募してください。

〒802-0841

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

JRA小倉競馬場 乗馬センター「スポーツ少年団申込係」行き

※注記 応募された個人情報は本目的以外での使用および第三者への提供はしません。

応募締切：3月23日 必着

その他：世間情勢等によっては、中止または募集内容変更を行う場合があります。

問い合わせ先：

・JRA小倉競馬場 乗馬センター

・電話番号 093-962-3236（代表）

・受付時間 毎週水曜日から金曜日 13時30分から17時00分まで

（エボル）