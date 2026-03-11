1日5分寝るだけ。首・肩に“脱力”時間をくれるMyComfortネックリラックスピロー「やすらぎ」を試してみた
こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。
皆さん、デスクワークやスマートフォンの使用時間が増え、「首や肩がなんとなく重いなぁ……」と感じることはありませんか？
かといって、マッサージに行く時間をつくるのもなかなか難しい……。
そんな忙しい毎日に取り入れやすいリラックスアイテムとして、MyComfortのネックリラックスピロー新モデル「やすらぎ」が新登場しました！
今回は、肩や首の凝りに悩む私が、話題の新作「やすらぎ」を実際にレポートします！
■置いて寝るだけの“ながらケア”だから続けられる
なんとこちら、サイズもコンパクトで、使い方はとーってもシンプル。床やベッドに寝転び、首の下にピローを置くだけ。
実際に横になってみると、ぐっと強く伸ばされる感覚というよりも、首をやさしく“預ける”ような感覚。じんわりと首元が伸びていくのが分かります。
首から肩にかけて自然に沿うカーブで、浮きすぎず沈みすぎない、絶妙なフィット感がとーっても心地良いです。
頭の重さをあずけるだけで、自然とリラックスモードに切り替わるような感覚です。
個人的に印象的だったのは、「頑張らなくていい」ということ。ストレッチというよりも、自然に力が抜けていくような体感でした！
1日5分という手軽さも続けやすいポイントです◎
さらにすごいのは、本体が前後で傾斜角度が異なる設計という点！ その日の気分で選べる設計になっているんです……！
リラックスしたい日は“ゆるやか面”、少しすっきり感がほしい日は“しっかり面”と、その日のコンディションに合わせて使い分けができちゃいます◎
個人的には、仕事終わりの夜はゆるやか面、朝はしっかり面を選ぶことが多くなりそうです。同じアイテムでも使い方を変えられるのはうれしいポイントでした！
■毎日使うからこそ、清潔さも大事
「やすらぎ」のカバーはコットン100％で、抗菌加工付き。取り外して洗濯できるため、清潔に保てるのも安心です。
リラックスグッズは“心地よさ”と同時に、“気兼ねなく使えること”も大切だなぁと改めて感じました。
■忙しい毎日に“自分のための小さなオフ時間”を
いかがでしたか？
ネックリラックスピロー「やすらぎ」モデルは、Amazonや楽天、公式サイトなどで販売されています。
意識して休む時間をつくるのが難しい今だからこそ、寝転ぶだけの“ながらケア”は取り入れやすい選択肢のひとつだと思います。
みなさんも、1日5分、自分のための小さなオフ時間をつくってみてはいかがでしょうか？
■商品概要
商品名：ネックリラックスピロー（やすらぎモデル）
価格：3790円
カラー：グレー
本体素材：ポリウレタン
カバー素材：綿100%
本体サイズ：（約）W280mmxD160mmxH110mm
本体重さ : 330g
(寺田紗恵)