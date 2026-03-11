河村勇輝がNBAで6戦連続ロスター入り…負傷者続出のブルズは次戦でレイカーズと激突

3月11日（現地時間10日）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズが敵地でゴールデンステート・ウォリアーズと対戦。河村勇輝が2月27日（同26日）のポートランド・トレイルブレイザーズ戦から6戦連続でロスターに名を連ねた。

負傷者が続出し、苦しい台所事情に直面しているブルズのガード陣では、これまで負傷により欠場していたアンファニー・サイモンズに加え、この日はアイザック・オコロ、コリン・セクストンも欠場。スターターにはジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、ガーション・ヤブセレ、ジェイレン・スミス、レナード・ミラーが名を連ねた。

試合は第1クォーターこそリードを許したものの、第2クォーター終盤にはギディーの3ポイントを皮切りに14－0のランを披露し逆転。チームで8本中5本の長距離砲を沈めると、6点をリードし前半を終えた。第3クォーター序盤にはブゼリスが好調を見せ点差を拡大したものの、同クォーター後半にはウォリアーズの猛攻を受け逆転を許す。その後すぐに再逆転を見せたものの、気の抜けない試合展開に。

最終クォーターには最大12点のリードを作り出すも、同クォーター残り4分11秒に逆転打を沈められると、ウォリアーズにペースを握られる。2点ビハインドで残り8秒を残したラストポゼッションでは、スミスが3ポイントに対するファールを獲得。2本を沈め、試合はオーバータイムへもつれ込んだ。延長戦ではトレイ・ジョーンズの果敢なペイントアタックやブゼリスの3ポイントなどで差をつけ、最終スコア130－124で勝利を収めた。

ブルズではブゼリスがキャリアハイの41得点、ジョーンズが22得点5アシスト、ギディーが21得点13リバウンド17アシストのトリプルダブルを記録した。接戦の中で、河村はプレータイムを得られず。

次戦では、3月13日（同12日）にロサンゼルス・レイカーズのホームに乗り込むブルズ。八村塁と河村の日本人対決の実現に期待が集まる。

■試合結果



シカゴ・ブルズ － ゴールデンステート・ウォリアーズ



CHI｜26｜31｜32｜29｜＝



GSW｜30｜21｜32｜35｜＝

【動画】キャリアハイをマークする好調を見せたブゼリス