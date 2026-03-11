「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でジャパンディスプレイ<6740.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



Ｊディスプレは週明けから売買高を急膨張させ株価を大変貌させている。超低位株ならではのパフォーマンスで、連続ストップ高を交え、きょうの高値まで３営業日で４．１倍化した。５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府が米国での最先端ディスプレー工場の運営を同社に打診した、という報道が株価を突き上げる背景となっている。米国が軍事用の液晶を中国製に依存するのは安全保障上のリスクが大きいとして、同盟国である日本との連携を求めているという文脈で、Ｊディスプレの株価急騰シナリオに点火した。



