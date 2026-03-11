WBC台湾代表が帰国 深夜の空港にファン300人超
（桃園空港中央社）野球の世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の台湾代表が11日未明、帰国した。午前0時を回っていたにもかかわらず、桃園国際空港には300人超のファンが詰めかけ、温かく出迎えた。
WBCは10日、1次ラウンドC組の全日程が終了し、2勝2敗とした台湾は失点率で韓国に及ばず、準々決勝進出はならなかった。だが、4試合目となった韓国戦は延長タイブレークの末、5−4で勝利。WBCの舞台で初めて韓国を破る快挙を成し遂げた。
台湾が1点勝ち越して迎えた韓国戦の延長十回裏、右翼手・宋晟睿（中信）が2死二塁で韓国の打者が放った大きなファウルフライに追いつき、試合を決めた。到着ロビーに出てきた宋が右手に持ったボールを高く掲げると、集まったファンから歓声が上がった。
空港に駆けつけた野球ファンの女性は、韓国戦が最も印象的だったと振り返り、「台湾にとって歴史的な勝利になった」と語った。
（呉睿騏／編集：楊千慧）
WBCは10日、1次ラウンドC組の全日程が終了し、2勝2敗とした台湾は失点率で韓国に及ばず、準々決勝進出はならなかった。だが、4試合目となった韓国戦は延長タイブレークの末、5−4で勝利。WBCの舞台で初めて韓国を破る快挙を成し遂げた。
空港に駆けつけた野球ファンの女性は、韓国戦が最も印象的だったと振り返り、「台湾にとって歴史的な勝利になった」と語った。
（呉睿騏／編集：楊千慧）