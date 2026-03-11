BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカ] 2 - 1 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第7シードのニコール メリチャー / クリスティナ ブスカと第2シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが対戦した。

第1セットはニコール メリチャー / クリスティナ ブスカが7-6で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-3で奪い返したが、第3セットはニコール メリチャー / クリスティナ ブスカが10-8で制し、ニコール メリチャー / クリスティナ ブスカがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 13:42:08 更新