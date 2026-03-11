ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シカゴ・ブルズ

日付：2026年3月11日（水）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 124 - 130 シカゴ・ブルズ

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対シカゴ・ブルズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし30-26で終了する。

第2クォーターはシカゴ・ブルズが逆転し51-57で終了する。

第3クォーターは両チーム譲らず83-89で終了する。

第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び118-118で終了する。

オーバータイム1回目はシカゴ・ブルズが試合を有利に運び124-130で終了する。

試合はシカゴ・ブルズの勝利となった。

シカゴ・ブルズの河村 勇輝はベンチ入りするも出場はしなかった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 14:05:08 更新