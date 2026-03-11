【NBA試合速報】2026年3月11日（水） ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シカゴ・ブルズ
ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs シカゴ・ブルズ
日付：2026年3月11日（水）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 124 - 130 シカゴ・ブルズ
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対シカゴ・ブルズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし30-26で終了する。
第2クォーターはシカゴ・ブルズが逆転し51-57で終了する。
第3クォーターは両チーム譲らず83-89で終了する。
第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び118-118で終了する。
オーバータイム1回目はシカゴ・ブルズが試合を有利に運び124-130で終了する。
試合はシカゴ・ブルズの勝利となった。
シカゴ・ブルズの河村 勇輝はベンチ入りするも出場はしなかった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 14:05:08 更新