BLACKPINK¥¸¥¹¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÇò¥É¥ì¥¹¡õ¥·¥çー¥Ñ¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①³¤ÊÕ¤Ç¤ÎÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤BLACKPINK¥¸¥¹¡¿¡È¥Ðー¥Á¥ã¥ëÈà»á¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥êーÈà»á¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«¡Ê3ËÜ¡Ë
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÊü¤ÄÌ¥ÎÏ
¸½ºßNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥êーÈà»á¡Ù¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢º½ÉÍ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£1ËçÌÜ¤Ï³³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤ã¤¬¤à»Ñ¡¢2ËçÌÜ¤Î¸å¤í»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤ÏÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Î³¤ÊÕ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾åÉÊ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤È¤áÈ±¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ê6¡¢9¡¢10ËçÌÜ¡Ë¡¢¤æ¤ë¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ¤Èµº¤ì¤ëÍÍ»Ò¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤ËÇò¤Î¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ôー¥¹¤ä¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¡¢¥¥åー¥È¤ÇÀ¶½ã¤ÊÉ½¾ð¡Ê13¡¢14ËçÌÜ¡Ë¤âÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢15ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ËºÂ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¹¥Ëー¥«ー»Ñ¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ÊµÓÀþÈþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥¸¥¹¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿·×17Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê³¤¤Ë¤âÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¸¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¸¥¹¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¡¢¥¤¥±¥á¥óÈà»á¥·¥ç¥Ã¥ÈÉ¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£