ＫＴＣ <5966> [東証Ｓ] が3月11日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.2億円→7億円(前期は9.4億円)に12.9％上方修正し、減益率が34.3％減→25.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.9億円→3.7億円(前年同期は5.6億円)に27.3％増額し、減益率が48.4％減→34.3％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、工具事業において市販部門及び直販部門の販売が前期の水準に及ばなかったことに加え、戦略製品であるデジタルトルクレンチの自主回収に伴う影響等により、2025年10月23日に公表した業績予想を連結、個別ともに下回る見込みです。 連結業績予想における親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、一連の不適切会計事案における調査関連費用や再発防止に関する費用が、2025年10月23日に公表した時点で想定した金額を下回ること等から、上方修正いたします。 一方で、個別業績予想における当期純利益は、当社の完全子会社である北陸ケーティシーツール株式会社（以下「北陸KTC」と言います。）に対する当社からの貸付金（２億80百万円）に対し全額貸倒引当金を計上すること及び当社が保有する北陸KTC株式の減損損失（４百万円）の計上等により、下方修正いたします。なお、本日付で別途開示しております「完全子会社の吸収合併に関するお知らせ」のとおり、北陸KTCについては、本年６月の定時株主総会での決議を経て、当社への吸収合併を予定しております。 配当予想につきましては、１株当たり中間配当金40円、期末配当金40 円、会社設立75周年記念配当金５円（年間85円）に変更はありません。※上記の予想は、本資料の発表時現在において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

