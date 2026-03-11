11日14時現在の日経平均株価は前日比1294.77円（2.39％）高の5万5543.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1353、値下がりは195、変わらずは42と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を319.55円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が251.09円、東エレク <8035>が86.24円、フジクラ <5803>が68.69円、住友電 <5802>が31.89円と続く。



マイナス寄与度は19.25円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が10.23円、ＴＤＫ <6762>が10.03円、オリンパス <7733>が7.29円、リクルート <6098>が2.91円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他製品、海運、電気・ガス、ガラス・土石、鉱業と続いている。



※14時0分12秒時点



株探ニュース

