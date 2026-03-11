WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、イタリアが8-6で米国から大金星。3戦全勝とした。優勝候補筆頭とみられた米国は3勝1敗で1次ラウンド終了。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。

先制したのはイタリア。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）からイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）が先制の一発。さらに走者を溜め、8番アントナッチが2ランを放ち、この回3点を先制した。4回にはカグリオーン（ロイヤルズ）が2ランで、5-0とリードを広げた。

米国は守備でも悪循環。6回1死一、二塁の場面では、投ゴロを捕ったケラー（フィリーズ）が併殺を狙って二塁に投げるも悪送球。二塁走者が生還した。さらに犠飛、ケラーの暴投などでイタリアが2点を追加し、6回を終え8-1とした。

イタリアは先発のローレンゼン（ロッキーズ）がジャッジ、ウィットJr.、シュワーバーらが並ぶ超強力打線相手に4回2/3を投げ、2安打無失点の好投。その後は米国のクロウ＝アームストロングに7回、9回に2打席連続アーチを被弾するも、計7投手の継投でリードを死守。最後は主将ジャッジを三振に斬り、大金星となった。

先発のローレンゼンは中継した米専門局「FOXスポーツ」のインタビューで好投の要因に「とにかくストライクゾーンを攻めることですね。相手は非常に優れた打者たちですから、ボール球にはなかなか手を出してくれません。だから自分の持ち球を信じてゾーンで勝負し、緩急をつけ、しっかりとしたプランを持つことが重要でした」と話し、「今日は効率よく早い段階でアウトを取れましたし、ゴロも打たせて、いいリズムを維持することができました」と胸を張った。

米国相手の金星については「彼らの打席での粘りは本当に素晴らしいです。あの攻撃陣のおかげで、ピッチャーである私も序盤から余裕を持って投げることができ、エネルギーをもらいました」と8得点の打線を絶賛。「（チームメイトの）ノーランとも話していたのですが、彼らの打席を一つひとつ見ていると、2ストライクに追い込まれてからでも必死に食らいついて出塁しようとする。新しく入ってきた選手たちは皆エリートですし、本当に感銘を受けています。あなたが言う通り若いロースターですが、彼らが見せる集中力は驚異的ですよ」と太鼓判を押した。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。



（THE ANSWER編集部）