きょうは日本海側でも晴れ間があり、全国的に青空が広がっています。ただ、空気は冷たいので、冬物が活躍しそうです。

【CGで見る】12日(木)〜18日(水)全国の週間天気予報

きょうは全国的に穏やか晴れ

きのう、関東に雪をもたらした低気圧は陸地から離れ、代わって高気圧が日本付近を覆う見込みです。北海道から九州にかけて晴れて青空が広がるでしょう。風も弱く穏やかな陽気になりそうです。ただ、高気圧が北に偏っているため、冷たい空気が流れ込みやすくなるでしょう。

【晴れても空気はヒンヤリ きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：4℃ 釧路：5℃

青森 ：5℃ 盛岡：7℃

仙台 ：9℃ 新潟：8℃

長野 ：8℃ 金沢：9℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：22℃

きのうより高くなる所が多いものの、この時期にしては低めとなりそうです。

花粉が大量飛散続く

東北南部から西ではスギ花粉がピークを迎えています。きょうも極めて多いか非常に多い所がほとんどでしょう。外出される際は、花粉がつきにくいツルツルとした素材の洋服がオススメです。

あさって（金）にまた南岸低気圧

あさっては再び南の海上を低気圧が通過するでしょう。当初の予想より陸地から離れて通るので、雨雲、雪雲は陸地にほとんどかからない予想に変わりました。ただ、まだ予報にブレがあり、低気圧のコースが変わるかもしれません。そうなると、東京など太平洋側は雪や雨が降る可能性もあるため、最新の予報を参考にするようにしてください。