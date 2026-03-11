三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎（40）が11日、都内で東洋レコーディング「スーパー麺」新アンバサダー就任発表会に出席した。

玄米を使ったグルテンフリーヌードル。アレルゲン特定原材料を使用せず、さまざまな料理で使えることから、累計140万食を販売する人気を誇る。

キャンプが趣味の山下も頻繁に食べているといい、「今年41歳になって、健康面や体作りの面で歳を重ねるごとに気をつけることが増えるけど、スーパー麺と出会って助けられている。栄養価が高くておいしくて、レパートリーもある。アンバサダーとして皆さんに知ってもらえるきっかけになりたい」と語った。

三代目のメンバーにも強くすすめたいといい、「ライブ会場のケータリングは白米と玄米を選べるようにしてもらっていて、血糖値が急激に上がらないようにみんな玄米を食べるようにしていた。どうしても麺類を食べたいこともあるので、スーパー麺はおすすめしたい」。続けて「ボーカルの登坂（ØMI）はライブ前に必ずうどんかそばを食べている。その横にそっとスーパー麺を置いておこうと思います」と笑みを浮かべた。

担々麺やパスタなどさまざまな料理に使えることも強調し、「LDHの中だとFANTASTICSの澤本夏輝がすごく料理が上手。全国いろんな麺を食べていて、彼は元々パスタ屋で働いていたので、アレンジを加えて何か作ってもらいたい」と語った。