デザインアワード受賞。リロードアクションもできるこの電動ドライバーシリーズ、かっこよすぎないか？
DIYで使う工具って、正直毎日使うものじゃありませんよね。だからこそ、あえてエンタメ性に振ったデザインで選ぶのってありなんじゃないかと思うんです。
「MECHTRON CYBERPUNK Series」は、DIYでもわりと出番が多いであろう電動ドライバーシリーズで、まるでSF映画から抜け出してきたようなビジュアルの一品。アメリカとフランスでデザインアワード受賞歴もあるというその特長をご紹介します。
リロードアクションも楽しめる本格派
「MECHTRON CYBERPUNK Series」のなかで最もアイコニックなピストル型の「TL-G007S PRO」は、弾倉型のバッテリーが “やっちゃってる” 感満載の電動ドライバー。
ピストル型はグリップを強く保持しやすいということもあり特別珍しいわけではないですが、リロードアクションまで楽しめるのはポイント高いです。
「TL-G007S PRO」の収納ボックスは、本体をオブジェとして飾れるスタンド機能付きになっているところも脱帽。むしろ、そのために購入するまであります。
もちろん、ドリルビットを装着しての穴開けまでできる本格派で実用性はバッチリ。組み立て家具にちょっとしたアレンジを加えてみたいときなどにも存分に活躍してくれます。
DIYで大活躍。用途によって4種類を使い分け
「MECHTRON CYBERPUNK Series」は「TL-G007S PRO」を含めて、用途に応じた全4種類がラインナップされています。それぞれ異なるシーンに対応しているので、軽くチェックしておきましょう。
T字型の「TL-T007S PRO」は片手にスッポリ収まるコンパクト設計で、親指一本で操作できる手軽さが魅力。
LEDライト付きでアウトドア作業にも最適です。
精密機器用の「TL-P007S PRO」は、ビットの格納ギミックがめちゃくちゃクール！
電子機器のパーツ交換や修理に特化していて、グリップ角度も調整可能です。
ペン型の「TL-I007S PRO」は延長アタッチメントで深いネジ穴もラクラク、狭いスペースでも作業しやすいストレートタイプになっています。
所有感高まるサイバー感。眺めてるだけでも楽しい！
必要な時にはキチンと機能して、しまい込んでいる電動工具に大人の遊び心を。予算に余裕がある人ならぜひコンプリートも検討してみてほしいと思います。
実用性とエンタメ性を見事に両立させた「MECHTRON CYBERPUNK Series」は現在おトクな割引販売を実施中。数に限りがありますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！
