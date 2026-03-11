Image: RidhamSupriyanto(Shutterstock)

以前から開発が噂されまくっているSamsung（サムスン）のスマートグラス。Samsung モバイルの中の人、Jay Kim氏が米メディア・CNBCのインタビューに応じ、スマートグラスについて語りました。

ユーザーの視線を読み解く

キーとなりそうなのは、スマートグラスに搭載されるカメラ。Kim氏いわく、「ユーザーの目の高さと同じ位置に設置されるカメラ」は、スマートグラスの目となります。

ここで重要なのは、AIを活用し、カメラが捉える画角の中でユーザーが見ているのは「どこ」なのかを理解すること。ユーザーの見ている場所が理解できれば、その情報からそこに何があるのかを解析し、今ユーザーが必要とする情報を出すことができます。

「誰もが次世代AI端末について語っている中、もちろん私もさまざまなタイプの端末を検討してきました。メガネは当然その1つであり、みなさん注目していると思います」とCNBCに語り、Kim氏はAI端末としてのスマートグラス展開も示唆しました。

スマホと連携して使う

メリットかつデメリットになるのが、スマホと連携して使う想定だろうこと。スマホと接続することで、カメラが得た情報の処理自体はスマホが行うとのこと。 これによって、スマートグラス自体は軽量化が期待できます。が、一方で、スマホなしで使用する場合は機能が制限される可能性もあり、そのバランスは気になるところ。

Samsung初となるスマートグラスは、年内リリースを目標にしていることも明かされました。

Source: CNBC via 9to5Google