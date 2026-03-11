ジグソーパズルの老舗メーカー「やのまん」が展開する、手のひらサイズの新感覚ジグソーパズル「コパン」に第4弾が登場。

推しのディズニーキャラクターたちとお出かけも楽しめる、新柄12種類が発売されます！

やのまん ジグソーパズル「コパン」第4弾「ディズニーキャラクター」

価格： 各660円（税込）

内容物： パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ

完成サイズ：5.9×8.6cm

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど

フランス語で友だちを意味する「コパン」という名の通り、やのまんのジグソーパズル「コパン」は、まるで友だちみたいに一緒に出かけて遊べるパズル。

手のひらサイズなので気軽に持ち歩くことができ、今までのジグソーパズルとは異なり、別売りの専用ケースで持ち運ぶことができます☆

そんな、やのまんのジグソーパズル「コパン」に、第4弾としてディズニーキャラクターの新柄12種が仲間入り。

2025年3月に第1弾が登場して以降、7月に第2弾・10月の第3弾に続き、さらに充実したラインナッで展開されます。

今回登場する第4弾には、幅広いディズニー作品のキャラクターたちが勢ぞろい。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』からは、鼻先のカボチャが愛らしい「ゼロ」や、つぎはぎ人形の「サリー」が登場します。

おしゃれな「ミニーマウス」や、ストーリーを感じるヴィンテージ調でスタイリッシュな「ドナルドダック」のデザインも☆

魅力的なディズニーヴィランズのデザインも登場し、心ときめく「推し」キャラクターを見つけることができます。

世代を超えて愛される人気キャラクターがそろっているから、推しが見つかること間違いなし！

完成したら、専用ケースを使って、お気に入りの仲間たちと一緒におでかけを楽しめます☆

ジグソーパズルコパン専用ケース

価格： 各550円（税込）

本体サイズ：8×11.5cm（カラビナを除く）

「コパン」を持ち歩ける専用ケースは、カラビナの色違いで3種類を展開。

バッグチャームのようにして、持ち物に取り付けて楽しめます。

第4弾として新柄12種が追加され、より充実したラインナップに。

やのまんのジグソーパズル「コパン」第4弾「ディズニーキャラクター」は、2026年3月中旬より発売です！

