女優の鈴木保奈美（59）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自分なりの健康法を明かす場面があった。

この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する俳優の田中要次とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。「自分なりの健康法あるっぽい」というイメージに「〇」の札を挙げた。

鈴木は「朝起きて、ココナッツオイルプリングやってます」と朝起きてすぐ大さじ1杯のココナッツオイルを口に含み、クチュクチュとすすぐ口腔ケアを行っていることを明かした。

「寝てる間に口の中でやっぱり細菌が繁殖するので、それを朝、歯磨きしたりとか、マウスウォッシュしたりするじゃないですか。それがオイルがいいっていうのを何かで聞いて。起きてすぐです。一番最初にそれやるんです。歯磨きはご飯食べた後にする。意外とさっぱりするんです」とした。

これは「たぶんエステとかそういうなんか美容系の人に聞いて、しかも“歯が白くなるらしいです”っていうのも聞いて、やり始めて。しばらくしてその人にまた会った時に“あ、やってますよ”って言ったら、“えっ何ですかそれ”って言われて。“ええー！”って思ったんですけど」と苦笑い。

ココナツオイルは「普通にスーパーで売っている」ものだといい、やるようになって、風邪を引くこともなくなったという。