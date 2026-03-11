◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国6─8イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

波乱が起きた。“史上最強”の呼び声高い米国はイタリアに敗戦。1次ラウンドを3勝1敗で終えたものの準々決勝進出は11日（日本時間12日）に行われるイタリア─メキシコ戦の結果を待つこととなった。

米国が突破するには、まずはイタリアが勝つこと。イタリアが4戦全勝でB組1位、米国が3勝1敗で2位、メキシコが2勝2敗で3位となり、米国の準々決勝進出が決まる。仮にイタリアがメキシコ戦に敗れれば、メキシコ、イタリア、米国の3チームが3勝1敗で並ぶ。

3チームが勝率で並んだ場合は、まずは当該チームとの対戦成績を見るが、これは3チームとも1勝1敗で同じとなる。その場合は（1）失点率（失点÷守備アウト数）（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で順位を決める。

メキシコが勝利の場合に、米国が突破する条件は、9イニング決着でメキシコが5得点以上すること。メキシコが9回決着で4得点以下で勝利した場合は、メキシコ、イタリアが失点率で米国を上回る計算となる。