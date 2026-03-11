20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドは現地10日、各プールで試合が行われました。1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。

プールBは、全勝対決となったイタリア対アメリカ。試合はイタリアが6回に優勝候補のアメリカに最大8点差のリードを奪う展開。アメリカは終盤猛反撃に出るも、追いつくことはできずイタリアがアメリカに8-6で勝利。

そして、この直接対決と得点数が大きな意味を持つ可能性が出てきています。プールBはアメリカ・イタリア・メキシコの“三つ巴”の戦いが繰り広げられており、3チームが3勝1敗で並んだ場合、当該チーム同士の失点率で争われます。アメリカはメキシコに5-3で勝利。そしてイタリアがアメリカに8-6で勝利。日本時間12日にメキシコーイタリアが行われ、その結果で準々決勝進出チーム2チームが決定します。

仮に最終戦イタリアが勝利すれば、準々決勝進出はイタリア、アメリカの2チームですが、メキシコが勝利した場合、3チームが3勝1敗で並ぶことに。3チーム間の直接対決の勝敗では差がつかないため、その場合、失点率の上位2チームが準々決勝進出となります。

プールAはカナダがプエルトリコに勝利。プエルトリコが1次ラウンド突破を決めていて、カナダとキューバが2勝1敗で並びます。日本時間12日の直接対決で準々決勝進出チームが決まります。

プールDはイスラエルがオランダに勝利しました。すでに準々決勝進出はベネズエラとドミニカ共和国が確定。日本時間12日には直接対決が行われ、敗れたプールD2位通過のチームが準々決勝で日本と日本時間15日に激突します。

【10日試合】

＜プールA＞

コロンビア 4-3 パナマ

プエルトリコ 4-1 キューバ

＜プールB＞

イギリス 8-1 ブラジル

アメリカ 5-3 メキシコ

＜プールC＞

日本 9-0 チェコ

＜プールD＞

ドミニカ共和国 10-1 イスラエル

ベネズエラ 4-0 ニカラグア

【11日試合】

＜プールA＞

カナダ 3-2 プエルトリコ

＜プールB＞

イタリア 8-6 アメリカ

＜プールD＞

イスラエル 6-2 オランダ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓国8日 ○ 4-3 オーストラリア10日 ○ 9-0 チェコ＜準々決勝＞15日 ドミニカ共和国 or ベネズエラ