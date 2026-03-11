『LuckyFes’26』第1弾出演アーティスト59組発表｜8月8日〜11日開催のフェス

株式会社LuckyFM茨城放送は、8月8日（土）9日（日）10日（月）11日（火・祝）に、国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する『LuckyFes’（ラッキーフェス）26』の第1弾出演アーティスト59組を発表した。

また、3月10日より第一次先行チケット、駐車券とテント券も販売開始となった。

今年はLuckyFes5周年の節目の年となるため、1日券を3日分購入するよりも安い料金で4日間楽しめる「4日通し券」を特別価格38,000円（税込）で発売。1日券を4日分バラで購入するよりも18,000円お得だ。

さらに「3日通し券」も、本来42,000円（14,000円×3）のところ、特別価格28,000円（税込）で販売。2日分の料金で3日間楽しめるお得なチケットとなっている。

【第1弾出演アーティスト】

■DAY1：8月8日（土）相川七瀬／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／AKB48／氣志團／きゃりーぱみゅぱみゅ／Klang Ruler／ゴールデンボンバー／しなこ／SWEET STEADY／超能力戦士ドリアン／Novelbright／FRUITS ZIPPER

■DAY2：8月9日（日）青木陽菜／CANDY TUNE／CUTIE STREET／高嶺のなでしこ／冨岡 愛／NiziU／ファントムシータ／BABYMETAL／ポルカドットスティングレイ／MyGO!!!!!／MORE STAR／Liella!／RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）Aile The Shota／アンジュルム／いぎなり東北産／オーイシマサヨシ／岸谷香／CLAN QUEEN／Chevon／私立恵比寿中学／鈴木愛理／超学生／つばきファクトリー／TOOBOE／NELKE／NOMELON NOLEMON／FLOW／muque／Mega Shinnosuke／『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）ALI／大黒摩季／GADORO／THE BACK HORN／水曜日のカンパネラ／t-Ace／Dragon Ash／乃紫／Novel Core／ハラミちゃん／Broken my toybox／MAN WITH A MISSION／MONKEY MAJIK／yama／レトロリロン

【イベント概要】

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、POPSやROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えて人気があるアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博している。

5年目となる『LuckyFes’26』は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」がテーマ。5つのコンセプトに従い、音楽はもちろん、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスの実現を目指す。

【LuckyFes5つのコンセプト】1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて5.安心安全：熱中症対策を万全にする

『LuckyFes’26』は、解放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開。さらにLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定だ。

【チケット概要】※中高生は半額、小学生以下は無料

3月10日（火）12:00から 3月31日（火）23:59まで、「ローソンチケット」で先行チケットの抽選販売を実施。大人は1日券が14,000円（税込）、3日通し券が28,000円（税込）、4日通し券が38,000円（税込）となる。

また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから、中高生は半額に設定。小学生以下は無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）としている。

1日券 大人：14,000円、中高生7,000円3日通し券（5周年特別価格）大人：28,000円、中高生14,000円4日通し券 (5周年特別価格）大人：38,000円、中高生19,000円（高校生以下は未成年者であることから保護者扱いからは除外）

◇第一次先行（抽選）プレイガイド：ローソンチケット2026年3月10日（火）12:00〜3月31日（火）23:59当選発表／入金開始：2026年4月4日（土）15:00〜

LuckyFesチケットページhttps://luckyfes.com/ticket/ローソンチケットLuckyFes特設ページhttps://l-tike.com/luckyfes/

◇海外在住者向け（先着販売）※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

※ふるさと納税での取り扱いは、4月以降開始の予定。

【駐車券およびテント券概要】

【LuckyFes’26 「駐車券」 概要】販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場券種／料金（税込）：西駐車場／3,500円第1駐車場／ 3,000円第2駐車場／ 3,000円

【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】西駐車場／3,500円

【オートバイ（二輪車）専用】西駐車場／2,000円 【LuckyFes’26「テント券」概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント券種／料金（税込）：ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円フォレストテントエリア（イースト）／3,000円グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円 【LuckyFes’26「駐車券＋テント券」概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了券種／料金（税込）：ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券／テント券販売ページhttps://luckyfes.com/ticket/

『LuckyFes’26』オフィシャルサイトhttps://luckyfes.com/