「すごく喜んでくれた」高2娘のために夜中から準備したキャラ弁「高2最後のお弁当」

元ギャルママモデルの日菜あこが10日に自身のアメブロを更新。高校2年生の娘のために、19歳の娘と協力して作ったキャラ弁を公開した。

この日、日菜は高校2年生の娘から「今日が『高2最後のお弁当』」と聞き「ちょっと可愛くしたお弁当」と、キャラ弁の写真を公開。「これただの猫じゃなくて『もちにゃみ』っていう娘が好きなキャラクターなの」と説明し「結構上手く再現出来たのでは？！」とコメントした。

続けて、製作について「目はのりパンチで、簡単にできたんだけど口の部分が難しかった 茶色の模様はお醤油をぬっただけ」と明かし、娘の反応について「すごく喜んでくれたのでよかったです」とつづった。

その後に更新したブログでは「作ろうと思いついたのが夜中で高校生の娘が寝てから19歳の娘と夜な夜な作業してました」とキャラ弁作りの裏話を告白。「口の所が難しくてスマホで拡大しながら形をみて『上手く出来た方使おう！』と、娘と競ってて 結局、お互いの良いやつを合体させてあの『もちにゃみ』が完成したのでした」と19歳の娘と協力して作ったことを報告した。

最後に「手伝ってくれてありがと」と感謝をつづった。