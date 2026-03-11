田中要次、長野の実家で始めた新ビジネス明かす ハライチ澤部ら共演者も興味津々「すげえ！」「広い」
俳優の田中要次（62）が11日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。現在、長野県の実家で展開しているビジネスを明かした。
【写真】ロケーションが抜群すぎる！田中要次が長野で営む民泊宿
この日は俳優の鈴木保奈美とともにゲスト出演。ドラマ、舞台とさまざまなフィールドで活躍する2人だからこそ語れるエピソードトークなどを展開した。
その中で、趣味を問われた田中は「実家を民泊にして営業しているんです」と告白した。番組では民泊として活用している部屋が写真付きで公開されたが、ハライチらMC陣らも「すげえ！」「広い」と驚いた。しかし田中は「僕が宣伝してないから…月に1組くらい」と謙そんした。
施設は改装を加え、今では庭先にBBQスペースも。田中は「ウッドデッキは自分で作りました」と自身も手を加えていることを明かした。MCの澤部佑は「お風呂場の写真とかないですか？ちゃんともう、見たくなっちゃった」と興味深々の様子だった。
【写真】ロケーションが抜群すぎる！田中要次が長野で営む民泊宿
この日は俳優の鈴木保奈美とともにゲスト出演。ドラマ、舞台とさまざまなフィールドで活躍する2人だからこそ語れるエピソードトークなどを展開した。
その中で、趣味を問われた田中は「実家を民泊にして営業しているんです」と告白した。番組では民泊として活用している部屋が写真付きで公開されたが、ハライチらMC陣らも「すげえ！」「広い」と驚いた。しかし田中は「僕が宣伝してないから…月に1組くらい」と謙そんした。
施設は改装を加え、今では庭先にBBQスペースも。田中は「ウッドデッキは自分で作りました」と自身も手を加えていることを明かした。MCの澤部佑は「お風呂場の写真とかないですか？ちゃんともう、見たくなっちゃった」と興味深々の様子だった。