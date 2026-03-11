世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

MBS清水麻椰アナウンサーが「冷凍和風パスタ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

ミシュランの星に輝くイタリアンと和食のW巨匠が市販品を徹底チェック！

今回は、新商品が続々登場している「冷凍和風パスタ」12種類を比較。チェックポイントは、①具材の満足度 ②コストパフォーマンス ③ソースの味 ④麺の味 ⑤全体の味 の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、14年連続でミシュランガイド一つ星を獲得するイタリアンの名店「ピアット スズキ」の鈴木弥平さんと、6年連続ミシュランガイド三つ星に輝く「祇園さゝ木」の佐々木浩さんというイタリアンと和食のW巨匠が協力。

冷凍パスタについて、鈴木さんは「冷凍は食感が良くないイメージなので、麺のかたさや具材の火の入り方を見たい」。一方、佐々木さんは「和風パスタなので和食らしく、だしと麺、具材の要素がバシッと揃うようなパスタを希望しますね」と語り、市販品を厳しくチェックした。

忖度なしにひたすら「冷凍和風パスタ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】レンチンとは思えない、笑ってしまうほどのおいしさ 皿いらずでタイパも優秀

第5位は、二ップンの『オーマイプレミアム 舞茸となすの香味醤油』（税込322円 ※番組調べ）。

全体的に高水準のバランスでランクイン。鈴木さんは「具材もしっかり存在感があって、『本当に冷凍なんですか？』っていう感じですね」、佐々木さんも「もう、笑けてくるほどおいしい。レンチンとは思えないこのバランス。なすもしっかり味を保っているし、あっぱれですね」と称賛した。

味はもちろん、忙しい時にうれしいのが、トレーのまま電子レンジですぐに調理ができて、お皿がいらないところ。洗い物も減らせる、タイムパフォーマンスにも優れた一品だ

【4位】上品な味わいで、和食の巨匠もお気に入り しかも高コスパ

第4位は、CO・OPの『4種きのことほうれん草の和風醤油スパゲッティ』（税込224円 ※番組調べ）。

9点と高評価だったのが、「コストパフォーマンス」と、上品な出汁が効いた優しい「ソースの味」。鈴木さんは「上品なスープを飲んでいるみたい。“和”っていう感じの、優しめなきのこの香りがすごくいいです」と絶賛した。佐々木さんも「結構気に入ってます」と笑顔になった、和風出汁ときのこのうま味が食欲をそそる仕上がり。しかもコスパが高く、鈴木さんは「224円！？ これは困ったな」と思わず苦笑！

【3位】柚子香る和風醤油のソースと大ぶりにカットしたなすの一体感が高評価

第3位は、日清製粉ウェルナの『マ・マー RICH-NA 揚げなすとごぼうの和風醤油』 （税込321円 ※番組調べ）。

味に関する項目すべてで9点を獲得。中でも高評価だったのが、ほんのり酸味を効かせた和風ソースで、佐々木さんは「僕は好みです。酸味がいい仕事をしてますよね」と評価。

一方、清水アナは揚げなすのおいしさに驚いた様子で、柚子がほのかに香る和風醤油のソースと、大ぶりにカットしたなすとの一体感が高評価につながった。さらに、袋のままレンジに入れられるという画期的な仕様。

器に盛り付ける手間を省いた、究極の時短商品だ。

【2位】「具材の満足度」「麺の味」で1位 W巨匠が「ヤバい」と口を揃えるクオリティ

第2位は、ピエトロの『[冷凍] 洋麺屋ピエトロ 青じそ香る梅と蒸し鶏の和風スパゲティ』（税込842円 ※番組調べ）。

国産鶏むね肉と紀州南高梅、そしてゴロッとしたオクラが高評価だった具だくさんの和風パスタ。

隠し味の青じそのピューレがうま味を一段と引き立て、格別の味わいに仕上がっている。

「具材の満足度」と「麺の味」で1位、「全体の味」でも 10点満点を獲得し、清水アナは「このクオリティ、自分じゃ作れない！」と驚愕。

巨匠2人も「これはヤバい」と口を揃えた。鈴木さんは「ここにオリーブオイルをひと振りすると、抜群においしくなりますよ」とアレンジ法を提案。さらにパン粉をふりかけると食感に変化がつき、味わいもグレードアップ！

1位は、味もコスパも文句なし イタリアンの巨匠が「お店で食べる逸品」と太鼓判

そして第1位は、日清食品冷凍の『冷凍 日清スパ王プレミアム じゃこと梅の香味醤油』（税込258円 ※番組調べ）。

昆布・かつお・しいたけの出汁を合わせた醤油ベースに、隠し味のにんにくを効かせたうま味豊かな味わい。

そこへ梅の酸味で爽やかさを加えるという絶妙な仕上がりで、イタリアンと和のW巨匠をうならせた。鈴木さんは「刻みのりの香りが入ってくると、お店で食べる逸品。本当においしい」と絶賛。

佐々木さんは、ほんの少しわさびを忍ばせるアレンジをおすすめした。「全体の味」で1位、さらに9点の項目も3つと、味もコスパも文句なしの評価で総合1位に輝いた。

イタリアンと和のレジェンドも認める、絶品の「冷凍和風パスタ」。今回のランキングを参考に、ぜひお気に入りの一品を探してみてほしい。

