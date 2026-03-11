金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）でジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）とコンビを組む武豊騎手は、レース当日が５７歳の誕生日。１１日の栗東トレセンで、バースデー重賞Ｖに向けて意気込みを語った。

これまで、レジェンドは３月１５日の重賞を４勝している。「誕生日に土日で重賞がある日に、はまるのも珍しい。誰も祝ってくれへんから、自分で祝うわ（笑）」とおどけてみせた。８日にはひとつ上の先輩である横山典弘騎手が３０００勝を達成したが、阪神で騎乗していたため、立ち会うことができなかった。「いや〜、いたかったなあ、その場に。表彰式の準備はしてたけど（笑）」と表情を緩めた。

今回コンビを組むジューンテイクには、４日の追い切りで感触をつかんだ。「思ったより引っかかるなと思った。前進気勢が強くて。（藤岡）佑介が乗っているのを見たら、そんなに難しいようには見えなかったけど。佑介も『調教は結構いきますよ』とは言ってた。スタートがポイントになるかもね。勝ったレース見てると、五分ぐらいのスタートを切って、前めで流れに乗ってというレースだから。一番外（枠）がほしい」とイメージはばっちりだ。

ここを勝てば、１９９８年のサイレンススズカ以来の金鯱賞勝利となる。「芝はおそらくいい状態だと思う。結構、極端なペースになることがある。どスローになったり、ハイペースになったり、どっちもある。流れに乗せたいね。（３月１５日で）サイコーの結果を（笑）」と“絶口調”のレジェンド。円熟の手綱さばきで、尾張の地を盛り上げる。