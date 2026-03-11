2月のサウジC連覇を達成し、ドバイに滞在しているフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）の近況について11日、矢作師が説明した。

予定通り、ドバイワールドC（28日、メイダン）に出走する方針で現地で調整を続けている。矢作師は「去年（3着）を踏まえて、ゆっくり立ち上げました。先週ぐらいから普通のメニューをこなしている。向こうでは日曜を休みにしているが、今週初めからフォーエバーヤングらしい動きが戻ってきたと聞いています。今日（11日）は2週前追い切りを行います」と明かした。

緊迫する中東情勢。UAEはイランから攻撃を受け、ドバイ国際空港もドローン攻撃を受けるなど被害が出ており、遠征を取りやめた日本馬もいる。矢作師は現地で調教をつけているスタッフと入念に連絡を取り、出走に向けて調整を進めていく。「ドバイについてですが毎日、何度も荒木（助手）と連絡を取り合っています。少なくとも彼らの生活圏、ホテルからの通勤、メイダン周辺に関しては危険を感じたことはないと。平常通りに生活をしているので困ったことは何もないと報告を受けています。自分としては日本のマスコミ報道との距離感に困惑しています」と明かす。

現地の競馬は6日のメイダン、8日のジュベルアリと通常に開催された。「ドバイワールドCも通常通り開催される予定なので、そこにレースがある以上、われわれはそこへ向けてやれることをやっていくだけです。ただ、1日も速く平和になってほしいと願うばかりです」と心境を語った。

ドバイで調整を進めている僚馬のアメリカンステージ（牡4）はドバイゴールデンシャヒーンへ。UAEダービーの招待を受諾しているネッタイヤライ（牡3）は11日から栗東で検疫に入り、遠征を予定している。ゴドルフィンマイルの招待を受諾していたビダーヤ（牡5）は遠征を見送り、週末のコーラルS（14日、阪神）へ向かう。