ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート代表の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝が１１日、京都府宇治市の同アカデミーアイスアリーナで練習を公開した。

次戦は２４日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）。五輪のショートプログラムではスロージャンプで長岡が手をつくなど、ミスが出て１９組中の最下位に沈み、フリーに進むことができなかった。

当初は失意も大きかったが「２人の家族や木下グループの（木下直哉）代表、他の選手たちの励ましが本当に力になって」と、翌日（１６日）には「立ち直ることができました」と森口。

その１６日、「選手村のコカ・コーラブースで柚奈ちゃんと２人で話し合うことができた。次のオリンピックで、（木下）代表の首にメダルを掛けてあげたいね、と」（同）今後へ向けて整理したことで、即、練習を再開。

フリーで金を獲得したりくりゅうペアが「素晴らしすぎて自然に笑顔と涙が出ました」（長岡）という演技を目に焼き付けられたことも、今後へのモチベーションとなった。

公開練習では各エレメントを入念にチェックする姿が目立った２人。長岡は「オリンピックはピークを合わせるのが大変でしたが、世界選手権までは早くから準備できたので」と、ここまで順調にきていることを明かした。

森口は「オリンピックでやりたかった演技を、リベンジとして出したい」と話し、長岡も「悔しい思いをしたけど、すぐに選手権があってよかった」と前向きだ。

４年後の、真のリベンジに向けて「ゆなすみ」が再スタートを切った。