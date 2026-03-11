板垣李光人、チケット転売巡り声明 公式サイトに掲載「大変残念な事ではございますが」
俳優・板垣李光人の公式サイトが10日更新され、チケットの転売を巡って声明を出した。
【画像】「大変残念な事ではございますが」板垣李光人公式サイトの声明全文
サイトでは「チケット・イベント参加権利の転売・譲渡に関する注意事項」と題した文を掲載。板垣が所属するスターダストプロモーションの名前で「大変残念な事ではございますが、SNS上にてチケット・イベント参加権利の転売・譲渡の取引に関連する投稿が確認されております」と伝えた。
続けて「チケット・イベント参加権利の不正転売・譲渡の禁止について、理由、目的を問わず、第三者へチケットを転売、譲渡、ならびに転売チケットの購入を固く禁止いたします。転売、譲渡、または転売チケットの購入が確認された場合、該当チケットは無効となり、ご入場をお断りする場合がございます」とした。
「皆様に安心して楽しんでいただくため、正規の方法でのチケット取得およびルール遵守にご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼び掛け「より充実したサービスをご提供出来るよう、弊社も努力をして参ります。ご協力の程よろしくお願いいたします」と理解を求めた。
【画像】「大変残念な事ではございますが」板垣李光人公式サイトの声明全文
サイトでは「チケット・イベント参加権利の転売・譲渡に関する注意事項」と題した文を掲載。板垣が所属するスターダストプロモーションの名前で「大変残念な事ではございますが、SNS上にてチケット・イベント参加権利の転売・譲渡の取引に関連する投稿が確認されております」と伝えた。
続けて「チケット・イベント参加権利の不正転売・譲渡の禁止について、理由、目的を問わず、第三者へチケットを転売、譲渡、ならびに転売チケットの購入を固く禁止いたします。転売、譲渡、または転売チケットの購入が確認された場合、該当チケットは無効となり、ご入場をお断りする場合がございます」とした。
「皆様に安心して楽しんでいただくため、正規の方法でのチケット取得およびルール遵守にご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼び掛け「より充実したサービスをご提供出来るよう、弊社も努力をして参ります。ご協力の程よろしくお願いいたします」と理解を求めた。