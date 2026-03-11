【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋める2文字は何？ レジャーや歴史的な合戦地がヒント
知識の引き出しを柔軟に開けて、思考の停滞を解消するパズルに取り組んでみませんか？
今回は、現代のレジャーから食文化、さらには歴史的な大事件まで、全く異なる領域の言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る単語を完成させる「ひらがな2文字」が何か、多角的な視点で考えてみましょう！
から□□
し□□
□□いこ
□□はざま
ヒント：戦国時代、織田信長が今川義元を破った有名な合戦が行われた場所はどこでしょう？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おけ」を当てはめると、次のようになります。
からおけ（カラオケ）
しおけ（塩気）
おけいこ（お稽古）
おけはざま（桶狭間）
日常の娯楽である「カラオケ（からおけ）」や、歴史の教科書に必ず登場する「桶狭間（おけはざま）」の中に、味の加減を表す「塩気（しおけ）」や、芸道の練習を指す「お稽古（おけいこ）」が共通のパーツとして組み込まれていました。
一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、まさにパズルの醍醐味（だいごみ）ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
