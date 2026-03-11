スバルの「スライドドアワゴン」に注目！

コンパクトなトールワゴンとして圧倒的な人気を誇るトヨタ「ルーミー」とダイハツ「トール」ですが、実はスバルで販売されている「ジャスティ」も、この2台と基本設計を共有する姉妹車です。

ボディサイズは全長3705mm×全幅1670mm×全高1735mmと、小さいボディに背の高さを活かした広い室内空間を備えたコンパクトカーとして、ダイハツからOEM供給を受けています。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「スライドドアワゴン」です！（23枚）

そんな、ジャスティのグレード展開は非常にシンプルで、用意されるのは「ベースグレード」と名付けられた中間グレードのみ。駆動方式はFFまたは4WDが選択可能となっています。

パワートレインは1リッターNA（自然吸気）エンジンのみとなっており、姉妹車のようなターボエンジン搭載モデルはありません。

ジャスティの歩みは、スバルの先進性と時代に合わせた変化の歴史でもあります。1984年誕生の初代は、世界初の量販型CVT（ECVT）を搭載し、北米でも支持された技術的先駆車でした。

その後、1994年の2代目、2003年の3代目を経て、現在のトールワゴンスタイルへと姿を変えています。

2007年の4代目からはダイハツとのタッグに移行し、2016年に現行型が登場。「常に時代の最良パッケージをスバルの安心感で届ける」という、実利を重んじる一貫した姿勢を貫いています。

こうした運用面についてスバル販売店スタッフのY氏に話を聞くと、共通設計のモデルだからこその利点があるといいます。

「たとえば近隣にスバル販売店が見つからなくても、その界隈のトヨタディーラーやダイハツディーラーでも修理してもらえる可能性はあります。ただし工賃など割り増し料金になってしまうので、メンテナンスは整備工場に相談したほうがいいかもしれません」

実際、ジャスティはスバル車オーナーにとって重要な役割を担っています。

現在、スバルのラインナップは「インプレッサ」以上の3ナンバーサイズのモデルが中心ですが、これまでスバル車を愛用してきた人が「より取り回しの良い、5ナンバーサイズのスライドドア車」を同じ窓口で選べるようになっています。

高齢になり「もう少し小さくて使い勝手の良いモデルに」と考える人にとっても、慣れ親しんだ担当スタッフに相談しながら移行できる安心感は、大きなメリットと言えるでしょう。

※ ※ ※

多くのユーザーに支持されている三姉妹モデルだけに、アフターパーツの供給も安定しており、メンテナンスのしやすさは大きな安心材料です。

グレード構成がシンプルで選びやすいジャスティは、「迷わず自分に合う一台を見つけたい」という人にぴったり。

スバルの販売店ならではのきめ細やかな提案や、長年の信頼関係に基づいた納得感のある商談も期待できるため、実利を重視する人にとってバランスの良い選択肢といえます。