◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国6─8イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

波乱が起きた。“史上最強”の呼び声高い米国はイタリアに敗戦。1次ラウンドを3勝1敗で終えたものの準々決勝進出は11日（日本時間12日）に行われるイタリア─メキシコ戦の結果を待つこととなった。

先発したマクリーンが2回2死から2本塁打を浴び、3点を失った。2番手・ヤーブローも4回にカグリオンに弾丸2ランを被弾した。6回までに8失点する展開となった。

自慢の強力打線も相手先発・ロレンゼンの前に沈黙。3回は2死三塁でヘンダーソンがニゴロ、4回は2死二塁でアンソニーがニゴロとあと1本が出ず、5回まで0行進が続いて、スタンドのファンも呆れた表情を見せていた。6回にガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）の反撃のソロ弾で1点返した。7回PCAことクローアームストロングが右翼席に豪快な3ランで4点差まで詰め寄った。8回にはロマン・アンソニーの左前適時打で1点返した。

9回にはPCAが2打席連続本塁打で2点差まで詰め寄った。「USA」大コールの声援が鳴り響いたが、最後は“キャプテン・アメリカ”アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が三振でゲームセット。まさかの黒星を喫した。

1次ラウンドA組では、すでに準々決勝進出を決めているプエルトリコがカナダに敗れ、突破順位は11日（日本時間12日）のカナダ―キューバ戦の結果次第となった。

強豪国が敗れる1日に、ネットでは「強豪国が負ける1日になるとは…」「波乱の1日おもろい！」「WBCに何が起こってるんだ！」などの声が上がった。