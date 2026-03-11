女優の鈴木保奈美（59）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。まだ会ったことはなけど、会いたい女優を明かす場面があった。

この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する俳優の田中要次とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。水曜レギュラーの「ハリセンボン」近藤春菜が「鈴木って日本にめちゃくちゃいるけど、保奈美って会ったことない。唯一無二すぎ！最高！と思ってるっぽい」というイメージをぶつけられた。

これに笑いながら「〇」の札を挙げた鈴木。「本当にいないんです。最近、女優さんで佐藤穂奈美（さとうほなみ）さんっていう方がいらして、もう凄く会いたいんです」と明かした。

共演は「ないんです」と鈴木。自身の名前の由来は「8月生まれなので最初“稲穂”の“穂”に海の“波”で“穂波”って祖母が考えたんですけど、字がちょっとゴツいので字だけ変えたっていう」と話した。

佐藤穂奈美はロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラム「ほな・いこか」としても活動。女優としては佐藤穂奈美名義で放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演。夫は俳優の柄本時生。