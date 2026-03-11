大久保佳代子、会社員時代のクレーム電話対応 「上司を出せ」相手の“一言”に共演者驚き
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。会社員時代にクレーム電話を受けたときの“カスハラ”被害を明かした。
この日は、3月8日が「国際女性デー」であることにちなみ、女性の社会進出を阻む“ガラスの天井”をテーマにトークが展開された。
タレントのIMALU（36）が、経営者である女性の友人のエピソードで、会議で「何か言っても男性陣を見て答える」「決定権があるのが男性だと勝手に思われて」と語った。
すると大久保が、会社員時代にクレーム電話の対応をしていたエピソードを告白。自身は「ちょっと上のポジションだった」とし、後輩から「すみません、『上司を出せ』って言ってるんですけど」と言われたため、電話を代わると「女じゃダメだ、男出してくれって」と言われたという。
共演者から「ええー」と驚きの声が漏れるなか、「それもだいたい、変なじいさんが多いんですけど。女の話は嫌だという人が、一定数いました」と明かした。
