9人組ダンス＆ボーカルグループ超特急の草川拓弥（31）が10日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。若槻千夏（41）から心理テストの回答をイジられた。

番組で行った心理テストは「レストランでデート中、注文した食べ物と違うものが。あなたはどうする？」というテストで、草川は「間違っていることを伝えて変えてもらう」という選択肢を答えた。

草川は実際に経験があるといい「（間違いを）言います。『でも大丈夫です』って言って食べます」と選択肢とはやや違う本音を答えた。

若槻は「私さ、それさ、性格悪いと思うんだよね」と反応した。「どういうつもり？だって“でもいいんですよ？”みたいな」と笑った。

草川は「間違いはしっかり言ってあげるべきなのかなって思っちゃうんです。僕が逆だったら間違いは『間違いだよ』って訂正してほしいし。いくら他人でも」と語った。

若槻は「私は違かったら、『違います』って言わないで食べる。もしかしたらそれ頼んだかもしれないし」と笑った。「基本的になんでもいい。めちゃくちゃ食べたかったら言うかもしれないけど、おなかがすいてるっていう前提で店に入ってる。だからそれ以上時間かかるの嫌じゃない？」と語った。

草川は「だから僕、時間かからないじゃないですか」と反応するも、若槻は「（間違いを）言うけど、『良い人でしょ？ 我慢します』って演出みたいに見える」とイジった。