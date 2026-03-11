スピードスケート男子の新濱立也が１１日、所属先の群馬・高崎健康福祉大で会見に応じた。２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では日本記録を持つ５００メートルに出場し、６位入賞を果たした。目標としていたメダルには届かなかったが、昨年４月の交通事故による顔面骨折などを乗り越え出場した大舞台を「（五輪まで）１年を切ったタイミングでの交通事故を経験して、その中での６位入賞は色んな人のサポートでここまでこれたと実感した。一人で成し遂げることはできなかった結果」と振り返った。

ミラノ五輪でのレース後には、３０年大会を目指すことを名言。世界選手権から帰国したばかりだが、視線は既に４年後を見据えている。「４年って長いようでものすごい短い。４年後のスタートは始まっているし、実質４年中の１か月が過ぎている。あっという間に来てしまうので、１年１年大事にしていかないといけない」と気を引き締めている。今やりたいことを問われると「いつもと違うトレーニングや、運動をしたい」と時差ボケが残る中だが、スケートのことを常に考えている。

ミラノ五輪では２３年に結婚したカーリング女子、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花もスタンドで見守った。４年後へ向けて再スタートを切り、「やりたいところまで、悔いなくやって」と激励を受けていると明かした。吉田は今後の五輪について言及しておらず、夫婦での五輪出場を目指すかは決まっていないと話したが、「自分がやりたいと思っている以上は支えてくれると思う。期待に応えられる結果を求めていきたい」と愛妻にささげる活躍を誓った。

４年後の五輪で出場がかなえば、３３歳で迎えることとなる。「アスリートとしては高齢」としながらも、年齢に関しての意識はあまりない。ミラノ五輪でも女子３０００メートルは３５歳のロロブリジダ（イタリア）が金メダルを獲得。男子マススタートでもベテランの戦略を生かし、４０歳のベルフスマ（オランダ）が大逃げで優勝するなど、ベテラン勢の活躍も光った。

今大会は１種目の出場となったが、３０年大会は２２年北京大会以来の２種目出場を狙う。「出るだけじゃなくて５００メートルはメダルを獲得したい。１０００はどこまで成長できるか。そこ次第でメダルなのか、入賞なのか考えたい」と３大会目で初の表彰台を目標に掲げた。多くの試練を乗り越えてきた２９歳が、３０代での飛躍を目指す。