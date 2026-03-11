歌手・八代亜紀さんの出世作「なみだ恋」、香西かおりの「浮雲」などで知られる作詞家の悠木圭子（ゆうき・けいこ）さんが、３日に都内で誤嚥性（ごえんせい）肺炎のため亡くなったことが１０日、関係者への取材で分かった。９０歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。八代亜紀さんの「想い出通り」（２３年３月発売）が遺作になった。歌手の入山アキ子は１１日、ブログで悠木さんの死去を明かし「あまりにも突然の出来事に、正直なところ、まだ心が追いついておりません」とつづった。

悠木さんは山口・防府市生まれ。１９５４年に映画「十代の秘密」（藤田佳子名義）で女優デビュー。映画「婦系図 湯島の白梅」や「霧の音」、ドラマ「大奥」など映画、舞台で活躍した。

作詞家としてのデビュー作は、６９年の小川知子の「さよならがこわいの」。７３年に「なみだ恋」がヒットし、作詞家に転向した。私生活では、７２年に作曲家の鈴木淳さん（２１年１２月死去、享年８７）と再婚。鈴木さんとのコンビで、八代さんの「おんなの夢」「ともしび」、山本譲二の「おまえと生きる」などを楽曲提供した。

当時中学生だった田川寿美をスカウト。「女…ひとり旅」でデビューさせ、「みれん海峡」「哀愁港」などのヒット作を手がけた。

音楽関係者によると、遺作は、夫の鈴木さんをしのんで作詞した八代さんの「想（おも）い出通り」（２３年３月発売）という。お別れの会、しのぶ会などは遺族の意向により行わない。

悠木さんを「恩師」と慕う入山はブログで「つい先日、2月にお宅を訪問させていただいたばかりでした。その日は先生と夕食をご一緒し、これからの夢や歌について語り合いながら、楽しいひとときを過ごさせていただきました。この歳になっても、毎年先生からいただきますお年玉。。手帖に入れ持ち歩きながら先生の優しさを噛みしめていました。アットホームな温もり、たくさんの思い出が走馬灯のように、、、その後もLINEでいつものようにやり取りをさせていただいておりましたが、2月終わりに不測の出来事、最後のメッセージ3月2日既読がつかず……。胸騒ぎが消えない中、あまりに悲しい報せが届きました」と近況を明かした。

◆悠木 圭子（ゆうき・けいこ）１９３５年７月２１日、山口・防府市生まれ。女優（藤田佳子名義）として活動後、作詞家に転身。五木ひろし「再り会い（めぐりあい）」「逢えて…横浜」、都はるみ「おんな恋唄」「悲恋」、ちあきなおみ「想い出なんて欲しくない」などを作詞した。