フレックスコミックスは、山本アリフレッド氏によるマンガ「力技のシスター」の懺悔44から懺悔47までをCOMICメテオにて公開した。公開期間は3月18日まで。

今回は、体調を崩してしまった少年を悪魔たちと看病するが、風邪がうつってしまい逆に看病され、罪悪感を覚えるシスターが描かれる。

なお、本作の最新刊となる2巻は、3月13日に発売される。

