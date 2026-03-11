気高き聖女が晒した痴態「力技のシスター」懺悔44～47を無料公開。罪の意識も拳で解決！
【懺悔44～47】 3月11日公開
フレックスコミックスは、山本アリフレッド氏によるマンガ「力技のシスター」の懺悔44から懺悔47までをCOMICメテオにて公開した。公開期間は3月18日まで。
今回は、体調を崩してしまった少年を悪魔たちと看病するが、風邪がうつってしまい逆に看病され、罪悪感を覚えるシスターが描かれる。
なお、本作の最新刊となる2巻は、3月13日に発売される。
