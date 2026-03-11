これまでの記録を1歳近く更新…バルセロナFWヤマル、史上最年少で欧州CL通算30試合出場を達成
バルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマルが史上最年少でUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)通算30試合出場を果たした。
10日に開催された欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦でバルセロナはニューカッスルのホームに乗り込んだ。スターティングメンバーに名を連ねたヤマルにとって、この試合は欧州CL通算30試合目に。18歳240日での30試合出場は、昨年10月に当時レバークーゼンに所属していたMFウォーレン・ザイール・エメリ(現パリSG)が19歳227日で達成した最年少記録を1歳近く更新することとなった。
試合はスコアレスのまま終盤を迎えると、後半41分にMFハービー・バーンズの得点でニューカッスルが先制。しかし、45+5分にバルセロナがPKを得ると、キッカーを務めたヤマルがきっちりとゴールを陥れ、第1戦は1-1で終えている。
