開催：2026.3.11

会場：ダイキン・パーク

結果：[アメリカ] 6 - 8 [イタリア]

WBCの試合が11日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとイタリアが対戦した。

アメリカの先発投手はＮ・マクリーン、対するイタリアの先発投手はＭ・ロレンゼンで試合は開始した。

2回表、6番 Ｋ・ティール 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでイタリア得点 USA 0-1 ITA、8番 Ｓ・アントナッチ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでイタリア得点 USA 0-3 ITA

4回表、7番 Ｊ・カグリオン 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでイタリア得点 USA 0-5 ITA

6回表、8番 Ｓ・アントナッチ 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でイタリア得点 USA 0-6 ITA、9番 Ｄ・ノリ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでイタリア得点 USA 0-7 ITA、ピッチャー Ｂ・ケラーがワイルドピッチでイタリア得点 USA 0-8 ITA

6回裏、2番 Ｇ・ヘンダーソン 4球目を打ってセンターへのホームランでアメリカ得点 USA 1-8 ITA

7回裏、9番 Ｐ・クローアームストロング 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアメリカ得点 USA 4-8 ITA

8回裏、6番 Ｒ・アンソニー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアメリカ得点 USA 5-8 ITA

9回裏、9番 Ｐ・クローアームストロング 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでアメリカ得点 USA 6-8 ITA

試合は6対8でイタリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイタリアのＭ・ロレンゼンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアメリカのＮ・マクリーンで、ここまで0勝1敗0S。イタリアのＧ・ワイザートにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 13:22:14 更新