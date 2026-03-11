イタリアが米国から大金星！8対6で大番狂わせ アントナッチが先制2ラン WBC アメリカ vs イタリア 2026年3月11日（水）
開催：2026.3.11
会場：ダイキン・パーク
結果：[アメリカ] 6 - 8 [イタリア]
WBCの試合が11日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとイタリアが対戦した。
アメリカの先発投手はＮ・マクリーン、対するイタリアの先発投手はＭ・ロレンゼンで試合は開始した。
2回表、6番 Ｋ・ティール 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでイタリア得点 USA 0-1 ITA、8番 Ｓ・アントナッチ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでイタリア得点 USA 0-3 ITA
4回表、7番 Ｊ・カグリオン 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでイタリア得点 USA 0-5 ITA
6回表、8番 Ｓ・アントナッチ 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でイタリア得点 USA 0-6 ITA、9番 Ｄ・ノリ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでイタリア得点 USA 0-7 ITA、ピッチャー Ｂ・ケラーがワイルドピッチでイタリア得点 USA 0-8 ITA
6回裏、2番 Ｇ・ヘンダーソン 4球目を打ってセンターへのホームランでアメリカ得点 USA 1-8 ITA
7回裏、9番 Ｐ・クローアームストロング 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアメリカ得点 USA 4-8 ITA
8回裏、6番 Ｒ・アンソニー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアメリカ得点 USA 5-8 ITA
9回裏、9番 Ｐ・クローアームストロング 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでアメリカ得点 USA 6-8 ITA
試合は6対8でイタリアの勝利となった。
この試合の勝ち投手はイタリアのＭ・ロレンゼンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアメリカのＮ・マクリーンで、ここまで0勝1敗0S。イタリアのＧ・ワイザートにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 13:22:14 更新