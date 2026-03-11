NHK『SONGS アンジェラ・アキ』アメリカ移住しミュージカル音楽作家になる夢を追った奮闘の日々に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アンジェラ・アキが、3月19日放送のNHK『SONGS』に15年ぶりに出演する。

■昆夏美、大原櫻子らキャスト13人と日本でのミュージカル作家デビュー曲「この世界のあちこちに」をテレビ初披露

2014年に日本での活動を休止してから現在まで、アンジェラが何を考え、何をしてきたのか。アメリカに移住し、「ミュージカル音楽作家」になるという夢を追いかけ続けた奮闘の日々に、大泉洋が徹底的に迫る。

さらに今回、アンジェラがアメリカにいながら制作した、ふるさと四国の曲も紹介。その曲の魅力を語るためメッセージを寄せてくれたのは、香川出身のナンチャンこと南原清隆。ナンチャンが語るアンジェラ・アキとは？ さらに大泉にも、ナンチャンから意外な質問が…。

■代表曲「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」を中学生の合唱部86人と共演

スタジオパフォーマンスでは、進化したアンジェラ・アキを感じる3曲を。代表曲「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」は、中学生の合唱部86人と共演。発表から17年たった今も、なぜこの曲が愛されているのか。大泉も思わず、「『拝啓 五十二の君へ』って書いてほしいくらい、響いた！」と言ったほどの「手紙」の魅力とは？

アンジェラの日本でのミュージカル作家デビューとなった曲「この世界のあちこちに」もテレビ初披露。昆夏美、大原櫻子ら、ミュージカル『この世界の片隅に』に出演したキャスト13人がスタジオに集結し、アンジェラと共に歌う。

さらに、2026年に発表した最新曲「Forgiveness」も披露。制作のきっかけになったのは、コロナ禍から受け始めたカウンセリング。その過程で、自分自身と深く向き合ったアンジェラは、過去の自分を「許し」、今の自分を受け入れるために、むき出しの言葉でエールソングを綴った。スタジオではトレードマークであるピアノ弾き語りではなく、決意のハンドマイク初パフォーマンスとなった。

アンジェラ・アキの挑戦と進化がわかる45分に注目だ。

■番組情報

NHK総合『SONGS アンジェラ・アキ ～休止期間にいったい何が!?挑戦と進化のすべて～』

03/19（木）22:00～22:45

再放送：03/23（月）24:35～25:20

出演：アンジェラ・アキ 大泉洋

VTRコメントゲスト：南原清隆

ミュージカルキャスト：昆夏美 大原櫻子 平野綾 桜井玲香 小林唯 音月桂

白木美貴子 加藤潤一 飯野めぐみ 伽藍琳 鈴木結加里

中山 昇 麦嶋真帆

歌唱楽曲：

「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」

「この世界のあちこちに」（ミュージカル「この世界の片隅に」より）

「Forgiveness」

