上白石萌歌が自身のXを更新し、齋藤飛鳥との2ショットを公開した。

■小顔のふたりが顔を寄せ合う仲良しな“おともだち”ショット公開

【写真】おでこ出し上白石萌歌と完全プライベートモードの黒縁メガネ姿の齋藤飛鳥の仲良し2ショット

現在、東京・明治座にて上演中の山崎豊子原作の舞台『大地の子』において熱演を繰り広げている上白石。齋藤は、同舞台を鑑賞するために駆けつけたようだ。

本投稿は「齋藤さんちの飛鳥さまが大地の子を観てくれました」と齋藤が見にきたことを報告。続けて「ひょんなことからわたしたちは、すっかりおともだち きょうも彼女はハンサムなのでした」と綴り、齋藤との2ショットを披露した。

公開されたのは、ネイビーのスウェットを纏い、前髪を上げた”おでこ出し”スタイルでピースサインを見せる上白石と黒縁メガネをかけた齋藤飛鳥が写し出されている（1枚目）。ふたりは顔を寄せ合い、笑顔を見せている。その距離感からは、飾らないプライベートの空気感が満ちている。さらに上白石は「にしても、わたしは自撮りが下手すぎるね。。」とコメント。ふたりが微笑みながらピースを交わす2ショットも公開した(2枚目）。

SNSには「ふたりとも顔小さくてバグ」「ふたりとも小顔すぎるしかわいすぎ」「オフの飛鳥ちゃんがレアすぎる」「飛鳥さまとお顔のサイズ変わらない萌歌さまも小顔すぎ」「ブレてても2人ともかわいい」と喜ぶファンの声で溢れていた。

■“おともだち”になったきっかけは齋藤飛鳥の冠番組への出演

“ひょんなことから”と上白石が記しているが、おともだちになるきっかけとなったのは2025年7月18日に放送された齋藤の冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』に上白石が出演したことだった。

放送当日、Xで「はじめましての飛鳥さん、こっちのけんとさん…！ なんと異色な3人なんでしょう。みんなであだ名を決めたんですが、照れて振り出しに戻った記憶です。（笑）ゆるやかな時間が流れました 出会いに感謝です～」と初対面の時の感想を記している。