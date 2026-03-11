◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国6─8イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

波乱が起きた。“史上最強”の呼び声高い米国はイタリアに敗戦。1次ラウンドを3勝1敗で終えたものの準々決勝進出は11日（日本時間12日）に行われるイタリア─メキシコ戦の結果を待つこととなった。

先発したマクリーンが2回2死から2本塁打を浴び、3点を失った。2番手・ヤーブローも4回にカグリオンに弾丸2ランを被弾した。6回までに8失点する展開となった。

自慢の強力打線も相手先発・ロレンゼンの前に沈黙。3回は2死三塁でヘンダーソンがニゴロ、4回は2死二塁でアンソニーがニゴロとあと1本が出ず、5回まで0行進が続いて、スタンドのファンも呆れた表情を見せていた。6回にガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）の反撃のソロ弾で1点返した。7回PCAことクローアームストロングが右翼席に豪快な3ランで4点差まで詰め寄った。8回にはロマン・アンソニーの左前適時打で1点返した。

9回にはPCAが2打席連続本塁打で2点差まで詰め寄った。「USA」大コールの声援が鳴り響いたが、最後は“キャプテン・アメリカ”アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が三振でゲームセット。まさかの黒星を喫した。

ネットでは「アメリカ敗退」などがトレンド入り。「“史上最強”が1次R敗退は笑えない」「大波乱」「今大会最大のジャイアントキリング」「敗退したら流石に面白くないからやめて！」などの声が上がった。