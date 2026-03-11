関西ブロックの“ＮＯ１支部”を決める「オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」が７日、開幕した。小・中学生の計１４チームが参加。リーグ初戦を迎えた小学生の部では大阪南・京都府支部選抜が４回完封コールド勝ち、大阪北・奈良県支部選抜は完封勝ちでともに白星発進した。

開幕戦に先立ち、７日に大阪・花園セントラルスタジアムで開会式などのセレモニーが行われた。小、中学生の全１４チームが参加。日本少年野球連盟の山崎幸二関西ブロック長（常務理事）は「ＷＢＣ日本代表に負けないくらい元気にプレーしてください」などとあいさつした。

選手宣誓では小学生の部で大阪中央・大阪阪南支部選抜の永山が「緊張したけど、感謝の気持ちを伝えたかった」と大役を終えて安どの表情。中学生の部からは兵庫県西支部選抜の川口（播磨）が「最高のライバルは最高のチームメート」と高らかに宣言した。

その後はボール回しやリレーのアクティビティー。優勝チームには特別協賛のオークリー社から賞品が贈られた。ゲストのボーイズリーグＯＢで、楽天前監督の今江敏晃氏は「人と同じことをしても、同じ成長。頑張りたいこと、長所を探すことが野球のレベルアップにつながる」と伝えた。