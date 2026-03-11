◆オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（８日・荒本青少年運動広場） ▽小学生の部・リーグ戦 大阪南・京都府支部選抜９―０大阪中央・大阪阪南支部選抜＝４回コールド＝

関西ブロックの“ＮＯ１支部”を決める「オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」が７日、開幕した。小・中学生の計１４チームが参加。リーグ初戦を迎えた小学生の部では大阪南・京都府支部選抜が４回完封コールド勝ち、大阪北・奈良県支部選抜は完封勝ちでともに白星発進した。

初戦から団結力を見せた。大阪南・京都府支部選抜は８安打９得点で完封コールド発進。横田主将は「みんな、いいプレーをできていた。チーム一丸で楽しめたし、勝てて良かった」と笑った。

「牛乳飲みポーズ」がチームをつないだ。ＷＢＣ日本代表で話題の「お茶たてポーズ」から着想。安打や得点時のセレブレーションとして「身長が高くなり（普通では）届かない打球も捕れるし打てる」（羽室）と小学生らしく注いだ牛乳を飲むポーズを発案した。

得意げに説明した４番打者が初回、先制二塁打で早速披露。３、４回と３打席連続タイムリーで“飲み続け”「（４番で）力も湧くけど緊張もあった。役目を果たせて良かった」とうなずいた。

投の主役は女子選手の貝渕だ。先発で３回１／３を１安打に封じ「みんなが守ってくれると、ストライクを入れていった。すごく楽しかった」と満喫した様子。残り２試合もポーズを頻発させ“本家”より先に頂点を奪う。