美人YouTuber、こだわり詰まった“お気に入り”シール帳公開「センスが良すぎる」「チョイスが最高」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuber・さくらが3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開した。
【写真】20歳美人YouTuber「センスが良すぎる」シールがびっしり貼られた自慢のコレクション
さくらは「お気に入り 可愛い」と、収集しているシール帳を公開。「飽き性だから毎日コツコツじゃないとだめなタイプ！！早く誰か交換しよう」とつづり、ピンセットを用いて丁寧にシールを整理する姿や、ぷっくりとした立体的なキャラクターシールが並んだコレクションを披露した。
この投稿に、ファンからは「シール帳懐かしいし可愛い！」「センスが良すぎる」「さくらちゃんとシール交換したい」「コツコツしてるの偉い」「シールのチョイスが最高」「癒やされる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆さくら、お気に入りのシール帳披露
◆さくらの投稿に反響
