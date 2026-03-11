◆オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（８日・荒本青少年運動広場） ▽小学生の部・リーグ戦 大阪北・奈良県支部選抜７―０和歌山県・滋賀県支部選抜

関西ブロックの“ＮＯ１支部”を決める「オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」が７日、開幕した。小・中学生の計１４チームが参加。リーグ初戦を迎えた小学生の部では大阪南・京都府支部選抜が４回完封コールド勝ち、大阪北・奈良県支部選抜は完封勝ちでともに白星発進した。

ユニホームの違う３投手が、そろって快投した。大阪北・奈良県支部選抜は初戦を完封勝ち。継投ながらノーヒットノーランのオマケ付きだ。先発で２回０封の文元は「選ばれたからにはしっかりやろうと。抑えられて良かった」と納得顔だ。

２番手・森井は「文元君が抑えたので、点を取られたら責任が重くなる。抑えたい気持ちでいっぱいだった」。プレッシャーも感じる中で、二塁すら踏ませなかった。こちらも２回無失点。笑顔でバトンをつないだ。

最後の２イニングは川井だ。５回を３人で斬ると、６回の打席ではこの日２安打目の適時二塁打。ベンチの仲間が要求した「カワイイポーズ」にも、塁上でかわいらしく応えた。最終回もゼロに封じて「２人が抑えてくれた流れでいったら、いけると思った。バッティングの方が好きだけど、今日はどっちも調子が良かった」。普段とは違う仲間が引き出してくれる力は、底知れない。